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Рубрика: Новости Донбасса
05-01-2017, 14:59
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На Донетчине разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девушку из Полтавской области

Полтавские правоохранители просят помощи в розыске несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе областного главка. Следственным Управлением Нацполиции в Полтавской области проводятся мероприятия по розыску Лиходед Яны Викторовны 25.12.1992 года рождения. Без вести отсутствующая живет в селе Дзюбовщина Полтавской области.

6 августа 2016 года девушка выехала автобусом из города Полтава в село Красногоровка (Полтавской области) и с тех пор связь с ней утеряна.

Приметы: на вид 20-22 года, рост 162-165 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие.

Была одета: в платье бирюзового цвета с рисунками в виде красных цветов, босоножки светло-коричневого цвета кожаные с рисунком в виде квадратиков темно-зеленого, белого и красного цветов.

Особые приметы: под правым глазом небольшой шрам от оперативного вмешательства, под лопаткой - родимое пятно.

При себе может иметь женскую сумочку темно-синего цвета, три банковские карточки, мобильный телефон «Самсунг» в корпусе серого цвета, деньги в сумме 4000 гривен.

Разыскиваемая больна эпилепсией.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»