Укрзализныця продолжает масштабный процесс закупки постельного белья. Старые подушки, одеяла и матрасы меняют на более современные и удобные в использовании.
Как сообщили в пресс-службе УЗ, теперь поезда №84 Киев - Мариуполь и №124 Киев - Константиновка полностью экипированы новым постельным бельем. Для обслуживания этих маршрутов выделено 10,5 тысяч комплектов.
Чистоту белья обеспечивают девять стирально-гладильных комплексов, находящихся в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепре.
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- Поезд «Киев-Мариуполь» полностью укомплектовали новым постельным бельем
Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 15:16
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Поезд «Киев-Мариуполь» полностью укомплектовали новым постельным бельем
Укрзализныця продолжает масштабный процесс закупки постельного белья. Старые подушки, одеяла и матрасы меняют на более современные и удобные в использовании.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»