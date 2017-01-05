Поезд «Киев-Мариуполь» полностью укомплектовали новым постельным бельем

Укрзализныця продолжает масштабный процесс закупки постельного белья. Старые подушки, одеяла и матрасы меняют на более современные и удобные в использовании.



Как сообщили в пресс-службе УЗ, теперь поезда №84 Киев - Мариуполь и №124 Киев - Константиновка полностью экипированы новым постельным бельем. Для обслуживания этих маршрутов выделено 10,5 тысяч комплектов.



Чистоту белья обеспечивают девять стирально-гладильных комплексов, находящихся в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепре.