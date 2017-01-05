Как рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 обстрел, в том числе 4 – с применением тяжелого вооружения.
Абсолютно спокойно было на участке фронта Марьинка – Красногоровка.
При этом боевые действия в полном объеме переместились на юг направления – линию фронта Павлополь – Гнутово – Талаковка – Лебединское – Водяное – Широкино.
Но "горячее" всего все было на крайнем юге – в приморских рубежах - Водяном и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику.
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- В секторе «М» боевые действия в полном объеме переместились на юг - в приморские рубежи
Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 15:26
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В секторе «М» боевые действия в полном объеме переместились на юг - в приморские рубежи
Как рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 обстрел, в том числе 4 – с применением тяжелого вооружения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»