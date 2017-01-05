В секторе «М» боевые действия в полном объеме переместились на юг - в приморские рубежи

Как рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 обстрел, в том числе 4 – с применением тяжелого вооружения.



Абсолютно спокойно было на участке фронта Марьинка – Красногоровка.



При этом боевые действия в полном объеме переместились на юг направления – линию фронта Павлополь – Гнутово – Талаковка – Лебединское – Водяное – Широкино.



Но "горячее" всего все было на крайнем юге – в приморских рубежах - Водяном и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику.