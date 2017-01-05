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Рубрика: Новости Украины и мира
05-01-2017, 15:50
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На Рождество снегопады «накроют» Украину, Донетчине грозит гололедица

В Украину надвигается активный циклон с Черного моря. На рождественские праздники ожидаются снегопады, в отдельных областях может выпасть до 35 см снега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в течение 6-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской - до 35 см.

Также ожидаются сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с. В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях - отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.

В Донецкой области прогнозируется снег и умеренные осадки в виде дождя или мокрого снега, что тоже грозит гололедицей.

Как сообщили в пресс-службе САД, на Донетчине 5 января автодороги общего пользования имеют мокрое покрытие. Дорожники осуществляют предупредительную обработку дорог противогололедными материалами и принимают меры по водоотведению (спуска воды из проезжей части). В борьбе с зимней скользкостью задействовано 15 КДМ и 5 погрузчиков.

В связи с прогнозируемым ухудшение погодных условий, Служба автомобильных дорог в Донецкой области обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными за рулем, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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