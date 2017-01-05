На Донбассе количество обстрелов стало рекордным в новом году: в ход пошла артиллерия

За прошедшие сутки в очередной раз выросла боевая активность противника. Так, количество обстрелов возросло до 52, что является рекордным показателем в новом 2017-м году. Об этом заявил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Луганском направлении состоялось 16 обстрелов, из них половина – из тяжелого вооружения. Основные боевые действия велись на участке фронта Новозвановка – Троицкое. Несмотря на то, что обстрелы были кратковременными, за сутки на этих рубежах по позициям военных было выпущено почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы.



Дважды режим тишины нарушался в Станице Луганской. Там велся огонь с полуночи до трех утра, использовались гранатометы и стрелковое оружие.



В районе Славяносербска, на Бахмутской трассе и в Попасной было спокойно.



На Донецком направлении произошло 15 обстрелов, в том числе 6 – с применением минометов. Наибольшее боевое присутствие сохраняется на Светлодарской дуге, на которую приходится половина огневых атак. Каждый из семи обстрелов вблизи Луганского продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружение на БМП.



Две мощные перестрелки, продолжительностью 2 часа каждая, состоялись в Авдеевский промзоне сразу после захода солнца. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Также дважды нарушался режим прекращения огня в Крутой Балке. Неспокойно было и севернее Горловки – в Зайцево, где стреляли из минометов.



Тихо в прошедшие сутки было разве что в районе Донецкого аэропорта.