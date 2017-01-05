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Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 16:37
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В честь 50-летия Приморского района Мариуполя объявлены различные конкурсы

16 марта Приморский район празднует свой 50-летний юбилей. В честь этой круглой даты Приморская районная администрация объявляет ряд конкурсов. Всех мариупольцев приглашают принять участие, сообщили в пресс-службе горсовета.

Желающие смогут поучаствовать в творческих конкурсах:

  • На лучшее музыкальное произведение - «Гимн Приморскому району».
  • На лучшее поэтическое произведение - «Стих о районе».
  • На лучшую картину о районе - «Приморский пейзаж».
  • На лучшую фотографию района - «Остановись мгновение».
  • Акция «50 добрых дел».

Подведение итогов состоится 1 марта в ГДК «Чайка».

Лучшие произведения прозвучат и будут выставлены на праздничном концерте, а победители получат ценные призы и подарки.

Телефон для справок: 37-12-81.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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