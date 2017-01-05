Пушилин сообщил, что в формулу обмена пленными «всех на всех» внесены изменения

На последних встречах (21 декабря - ред.) участники Минского процесса по урегулированию конфликта в Донбассе внесли некоторые изменения в формулу обмена пленными «всех на всех». Об этом рассказывает представитель ДНР Денис Пушилин.



«Было предложено новое уточнение – «всех подтвержденных на всех подтвержденных». И цифры переговорщиками были определены», - цитирует его слова ДАН.



Отмечается, что якобы обмен пленными с Киевом предлагается по формуле «690 на 47»: со стороны ДНР «494 на 41», ЛНР - «196 на 6».



Но Пушилин добавил, что проблема не только в цифрах. Так, для выполнения Минских соглашений в части обмена пленными Украине необходимо принять закон об амнистии.