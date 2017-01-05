Вячеслав Аброськин устроил «разбор полётов» по охране в новогодние праздники и сделал кадровые перестановки

Руководитель ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин провел общеобластное видеоселекторное совещание с руководителями подразделений полиции. Было отмечено, что во время новогодних праздников публичная безопасность в прифронтовом регионе было сохранена, сообщили в пресс-службе областного главка.



Наряду с этим в ряде территориальных подразделений были отмечены недостатки, среди которых - недостаточное количество полицейских нарядов на улицах городов, нецелесообразная их расстановка, замечания к качеству работы отдельных работников.

Генерал отметил, что ценой низкой организации работы и отсутствии контроля за личным составом является безопасность людей. Ответственность за это несет руководитель органа полиции.



"От того, как мы работаем, зависит жизнь человека. Вы не поставили полицейского на улицу, преступник это видит, и он мгновенно реагирует и нападает. В результате страдают люди. Именно поэтому мы приняли решение наказать руководителей ряда территориальных подразделений, начато проведение служебного расследования", - отметил Вячеслав Аброськин.

На этой основе в отношении руководителей были приняты определенные кадровые решения. Так, исполняющий обязанности начальника Дружковского отделения полиции Дмитрий Носов направлен для усиления в прифронтовую Красногоровку.



Назначен новый руководитель в Волновахский отдел полиции. Им стал Александр Коломиец, который до этого возглавлял Константиновское отделение. Новый руководитель получил задание организовать мощную превентивную работу в оперативной зоне с наибольшей линией разграничения.