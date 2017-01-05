Мариупольцы уже могут выбрать лучшее «Новогоднее селфи»

Организованный Мариупольским городским советом конкурс «Новогоднее селфи» переходит к следующему этапу.



Все фото конкурсантов уже загружены на официальной странице городского совета в "Фейсбуке". С сегодняшнего дня можно проголосовать за понравившийся снимок.



"Если вам понравилась фотография, то ставьте ей знак одобрения - «Класс». Тот, кто соберет больше всего «классов» - получит сюрприз", - отметили в мэрии.



Голосование продлится до 12 января. Итоги конкурса будут подведены к Старому новому году.