Организованный Мариупольским городским советом конкурс «Новогоднее селфи» переходит к следующему этапу.
Все фото конкурсантов уже загружены на официальной странице городского совета в "Фейсбуке". С сегодняшнего дня можно проголосовать за понравившийся снимок.
"Если вам понравилась фотография, то ставьте ей знак одобрения - «Класс». Тот, кто соберет больше всего «классов» - получит сюрприз", - отметили в мэрии.
Голосование продлится до 12 января. Итоги конкурса будут подведены к Старому новому году.
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Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 17:58
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Мариупольцы уже могут выбрать лучшее «Новогоднее селфи»
Организованный Мариупольским городским советом конкурс «Новогоднее селфи» переходит к следующему этапу.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»