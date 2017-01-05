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Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 17:58
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Мариупольцы уже могут выбрать лучшее «Новогоднее селфи»

Организованный Мариупольским городским советом конкурс «Новогоднее селфи» переходит к следующему этапу.

Все фото конкурсантов уже загружены на официальной странице городского совета в "Фейсбуке". С сегодняшнего дня можно проголосовать за понравившийся снимок.

"Если вам понравилась фотография, то ставьте ей знак одобрения -  «Класс». Тот, кто соберет больше всего «классов» - получит сюрприз", - отметили в мэрии.

Голосование продлится до 12 января. Итоги конкурса будут подведены к Старому новому году.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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