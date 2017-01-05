Рождественский сочельник 2017: традиции праздника

Вечер накануне Рождества называется сочельником. Он приходится на 6 января. Это один из самых почитаемых дней для всех христиан. К празднику завершали всю важную работу по хозяйству, наводили порядок в доме.



Садиться за стол принято с первой звездой. Ужин на Святой Вечер объединяет всю семью. Главные блюда - кутья или сочиво, а также узвар. Всего должно быть 12 постных блюд, среди которых закуски, салаты, борщ, голубцы, пирожки, вареники и сладкие блюда.



Как правило, в Сочельник совсем не употребляли крепких напитков.



Также обязательно на праздничном столе должна быть свеча. Ее горение - это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету. Необходима и соль.



Когда кого-то из семьи нет дома, для него тоже ставят тарелку и кладут ложку. Если в Сочельник в дом придет посторонний человек, его приглашают к столу. Это считается хорошим знаком.



За столом стоит вести себя сдержанно и спокойно. При этом вставать из-за стола до окончания трапезы нельзя. Ни одно блюдо не должно оставаться нетронутым. Каждый, кто сидит за столом, должен отведать хотя бы по ложке от всех блюд. Считалось хорошим знаком, если за столом соберется четное количество людей, если нет, то хозяйка ставила дополнительный набор столовых приборов для усопших родственников.



В центральной и восточной Украине дети носили ужин близким родственникам: внуки - бабушке и деду, племянники - тете и дяде, крестники - крестным родителям. Детей взамен угощали сладкой кутьей или пряниками, орехами, калачами, пирожками. На Гуцульщине богатые хозяева несли ужин бедным.