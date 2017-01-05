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Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 18:56
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Сегодня на Мариупольском направлении били из гранатометов, работали снайперы

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении было неспокойно.

По украинским позициям в районе Павлополя, Талаковки, Марьинки, Водяного и Новотроицкого велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, по военным у Новотроицкого вел обстрелы снайпер.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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