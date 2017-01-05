По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении было неспокойно.
По украинским позициям в районе Павлополя, Талаковки, Марьинки, Водяного и Новотроицкого велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, по военным у Новотроицкого вел обстрелы снайпер.
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Рубрика: Новости Мариуполя
05-01-2017, 18:56
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Сегодня на Мариупольском направлении били из гранатометов, работали снайперы
По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении было неспокойно.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»