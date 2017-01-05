По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидается температура +2, без осадков, туман, видимость 150-200 метров, сообщили в пресс-службе полиции.
Правоохранители призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения. При попадании в полосу тумана необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию ??до транспортных средств, движущихся впереди.
Кроме того, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами). Целесообразно также отказаться от рискованных маневрирований.
Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.
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Вниманию водителей! На дорогах Донетчины - туман
По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидается температура +2, без осадков, туман, видимость 150-200 метров, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»