Вниманию водителей! На дорогах Донетчины - туман

По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидается температура +2, без осадков, туман, видимость 150-200 метров, сообщили в пресс-службе полиции.



Правоохранители призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения. При попадании в полосу тумана необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию ??до транспортных средств, движущихся впереди.



Кроме того, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами). Целесообразно также отказаться от рискованных маневрирований.



Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.