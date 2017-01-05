Услуги Фемиды ударят по карману простых украинцев

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Рубрика: Новости Украины и мира
05-01-2017, 19:58
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Согласно Закону Украины «Про судебный сбор» и Закону Украины «Про государственный бюджет Украины на 2017 год», с 1 января 2017 года изменены ставки судебного сбора, который теперь привязан к прожиточному минимуму. Об этом сообщается в Государственном бюджете Украины на 2017 год, пишет ukr-biz.com.ua.

Как определено в Законе, судебный сбор — сбор, который собирается на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельный судебных решений, предусмотренных этим Законом. Судебный сбор включается в состав судебный издержек.

Судебный сбор берется в соответствующем размере от прожиточного минимума для работоспособных граждан, установленным законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.




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Редакция «Мариупольских новостей»