Услуги Фемиды ударят по карману простых украинцев

Согласно Закону Украины «Про судебный сбор» и Закону Украины «Про государственный бюджет Украины на 2017 год», с 1 января 2017 года изменены ставки судебного сбора, который теперь привязан к прожиточному минимуму. Об этом сообщается в Государственном бюджете Украины на 2017 год, пишет ukr-biz.com.ua.



Как определено в Законе, судебный сбор — сбор, который собирается на всей территории Украины за подачу заявлений, жалоб в суд, за выдачу судами документов, а также в случае принятия отдельный судебных решений, предусмотренных этим Законом. Судебный сбор включается в состав судебный издержек.



Судебный сбор берется в соответствующем размере от прожиточного минимума для работоспособных граждан, установленным законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, — в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.