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Рубрика: Новости Донбасса
05-01-2017, 20:14
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ДНР: в центре Зайцево минометная мина попала в жилой дом

Подконтрольная ДНР территория поселка Зайцево сегодня вечером попала под обстрел из минометов. Один из снарядов "прилетел" в жилой частный дом.

«Есть прилет по улице Карбышева, 80 — это центральная часть поселка, там зафиксировано прямое попадание в частный дом. Обстановка несколько обострилась, те, кто живут ближе к линии фронта, попрятались в подвалы», — сообщил изданию ДАН и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

Он добавил, что в настоящий момент ведется разбор завалов, информация о пострадавших уточняется.




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Редакция «Мариупольских новостей»