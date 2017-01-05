ДНР: в центре Зайцево минометная мина попала в жилой дом

Подконтрольная ДНР территория поселка Зайцево сегодня вечером попала под обстрел из минометов. Один из снарядов "прилетел" в жилой частный дом.



«Есть прилет по улице Карбышева, 80 — это центральная часть поселка, там зафиксировано прямое попадание в частный дом. Обстановка несколько обострилась, те, кто живут ближе к линии фронта, попрятались в подвалы», — сообщил изданию ДАН и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.



Он добавил, что в настоящий момент ведется разбор завалов, информация о пострадавших уточняется.