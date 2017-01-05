Ничто так не портит людей, как … земельный вопрос

Пожалуй, на данный момент самый острый вопрос, волнующий всех, без исключения, жителей Украины – это вопрос перспективы рынка земли. Причём затрагивает этот вопрос все слои общества – от рядового обывателя до олигарха и народного избранника.



Хотя, чаще всего, у каждого своё видение проблемы, которое в корне отличается от других. Ещё бы… Ведь от дальнейших действий правительства зависит вся судьба украинского общества, ведь кроме земли, в Украине мало чего осталось у народа. Практически ничего… И если мы в ближайшем будущем потеряем свою родную землю, отдав её на откуп „страждущим“, то мы потеряем всё. Безвозвратно. Без малейшей надежды на возвращение…



По информации пресс-службы Кабинета министров, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о работе правительства над поиском в стране модели оборота земель. Она будет принята на основе сбалансированного решения после открытого широкого обсуждения обществом.



Модель рынка земли, по убеждению премьера, будет внедрена только после всестороннего обсуждения с собственниками паёв, гражданами и экспертами. При этом Гройсман подчеркнул: „Нужен рынок земель или нет? Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но кто сказал, каким должен быть тот рынок земли? Нет, никто не сказал, каким он должен быть. Поэтому давайте мы, во-первых, выработаем модель, широко обсудим эту модель, проконсультируемся с украинскими гражданами, с владельцами паёв, а потом примем согласованное решение. Вот ход моих мыслей. Если же кто-то хочет рывком снять мораторий на землю, скупить за три месяца всю землю в стране, я категорически против. Так не будет. И пока я премьер-министр, я не дам этого сделать“.

Премьер-министр говорит о готовности украинского правительства и инициировать, и серьёзно работать над законом об обороте земель: „Абсолютно. Мы работаем, мы найдём модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение“.



Кроме этого он добавил: „Серьёзный, фундаментальный вопрос – вопрос украинской земли, относительно которого надо максимально открыто, экспертно посоветоваться, понять, объяснить, а затем принимать решение“.