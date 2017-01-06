Рождественский сочельник у восточных христиан

Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют «коляды». Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. На Руси же этот праздник был особенно любим.



Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.



В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.



Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными.



А с наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные блюда.



Сочевник

6 января — «навечерие» Рождества Христова. Канун праздника в просторечии называется Сочельником, или Сочевником. Это название происходит от особого кушанья из пшеницы, орехов и меда — сочива. Традиция есть это блюдо накануне Рождества родилась в память о Данииле и трех отроках, которые, согласно Евангелию, «питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы».



Впрочем, к ужину приступали только ночью — с восходом первой звезды; до этого момента нужно было поститься. Поздним вечером за столом собиралась вся семья — начиналась «вечеря». Обычно застолье проходило в родительском доме. Для Сочельника готовили праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном. Украшали и деревья в садах — обвязывали стволы соломой. Говорили, что благодаря этому они будут лучше расти.



В канун Рождества на Руси соблюдали обычай колядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и выпрашивая у хозяев угощение и деньги. Девицы также гадали: откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится.



На этот день в народе существовало множество примет. Например, нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать — несчастью угождать.



По многим признакам судили о будущем урожае. Ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. Звезды в небе предвещали большой урожай черники, иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба, черные тропинки на снегу — урожай гречи.



Говорили, что если Млечный Путь полон звезд — погода будет солнечной.



Именины:



Артем, Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей