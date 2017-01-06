В секторе «Мариуполь» звучали выстрелы из минометов и бронетехники

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении обстановка оставалась неспокойной, продолжались обстрелы.



По украинским позициям в районе Гнутово, Павлополя, Талаковки, Марьинки, Красногоровки, Водяного и Новотроицкого велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия. При этом по Марьинке стреляли еще и из минометов.



Кроме того, по военным у Новотроицкого вел обстрелы снайпер, а по Старогнатовке ударили из БМП.