По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении обстановка оставалась неспокойной, продолжались обстрелы.
По украинским позициям в районе Гнутово, Павлополя, Талаковки, Марьинки, Красногоровки, Водяного и Новотроицкого велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия. При этом по Марьинке стреляли еще и из минометов.
Кроме того, по военным у Новотроицкого вел обстрелы снайпер, а по Старогнатовке ударили из БМП.
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- В секторе «Мариуполь» звучали выстрелы из минометов и бронетехники
Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 08:08
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В секторе «Мариуполь» звучали выстрелы из минометов и бронетехники
По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Мариупольском направлении обстановка оставалась неспокойной, продолжались обстрелы.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»