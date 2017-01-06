За пределами Донецкой области ввели ограничение движения для грузовиков

В связи с ухудшением погодных условий, на территории Украины введено временное ограничение движения 6 января с 8:00 на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Это касается грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, сообщили в пресс-службе полиции.



В частности, движение грузовиков будет ограничено на дорогах:



- М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» в 55 км (от границы с Одесской областью) – 177 км (до границы с Херсонской областью).



- Т-15-14 – от примыкания автодороги М-14 в пгт. Березанка.



- Т-15-13 – Нечаянное – Очаков – от примыкания автодороги М-14 – 36 км (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из г. Очаков).



Правоохранители обращаются к автовладельцам, которые направляются за пределы Донецкой области, с просьбой учесть сложные погодные условия на территории других областей Украины и заранее скорректировать свои маршруты движения.