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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 08:30
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За пределами Донецкой области ввели ограничение движения для грузовиков

В связи с ухудшением погодных условий, на территории Украины введено временное ограничение движения 6 января с 8:00 на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Это касается грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств, сообщили в пресс-службе полиции.

В частности, движение грузовиков будет ограничено на дорогах:

- М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» в 55 км (от границы с Одесской областью) – 177 км (до границы с Херсонской областью).

- Т-15-14 – от примыкания автодороги М-14 в пгт. Березанка.

- Т-15-13 – Нечаянное – Очаков – от примыкания автодороги М-14 – 36 км (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из г. Очаков).

Правоохранители обращаются к автовладельцам, которые направляются за пределы Донецкой области, с просьбой учесть сложные погодные условия на территории других областей Украины и заранее скорректировать свои маршруты движения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»