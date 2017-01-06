По информации пресс-центра АТО, в течение минувших суток продолжились обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях. Всего произошло 32 нарушения режима "тишины".
На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии били по позициям в районе Троицкого, а из 82-миллиметровых минометов - по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь по Луганскому и Авдеевке.
На Луганском направлении по Новозвановке и Станице Луганской стреляли из гранатометов. Кроме того, Новозвановку еще обстреливали из 120-миллиметровых минометов.
Один украинский военнослужащий ранен.
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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 08:50
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В зоне АТО стреляли на всех направлениях, в рядах ВСУ есть раненые
По информации пресс-центра АТО, в течение минувших суток продолжились обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях. Всего произошло 32 нарушения режима "тишины".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»