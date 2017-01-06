Новые руководители возглавили Волновахский отдел полиции и отделения полиции Покровской оперативной зоны

Приказом начальника ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина, на должность начальника Волновахского отдела полиции назначен полковник полиции Александр Коломиец, начальника Селидовского отделения полиции - подполковник полиции Анатолий Ковальчук. Добропольское отделение полиции возглавил подполковник полиции Алексей Борковец. Временно исполняющим обязанности начальника Авдеевского отделения полиции стал подполковник полиции Виталий Головатенко. Об этом сообщает пресс-служба областного главка.

Новым руководителям поставлены задачи наладить надлежащую работу вверенных подразделений, особое внимание уделить дисциплине и законности среди личного состава, активизировать работу по выявлению и изъятию из нелегального оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ, улучшить оперативную обстановку на территории обслуживания.

Они уже провели оперативные совещания с руководителями служб. Каждому из них были поставлены четкие задачи, требования и сроки на их выполнение.