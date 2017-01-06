Новый призыв 2017: повестки получат офицеры запаса, не служившие в ВСУ

В 2017 году на военную службу планируют призывать офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений. В частности, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет lb.ua.



По его словам, первый набор планируется уже в феврале и далее будет проводиться ежеквартально. Срок службы составит 18 месяцев.



Андрусяк отметил, что офицеры запаса будут также нести службу в зоне АТО, но только после соответствующей подготовки. В отношении таких призывников будут действовать нормы о сохранении за ними рабочего места и зарплаты.