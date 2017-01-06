В Мариуполе пройдут соревнования по стритболу

В воскресенье, 8 января, в ДС «Азовмаш» состоятся соревнования по стритболу. Организатор соревнований – управление по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета.



Стритбол – это своеобразный вариант баскетбола, который, несмотря на свою молодость, уже имеет множество поклонников по всему миру. Мяч, баскетбольная корзина и элементы игровой площадки – это то, что объединяет эти игры. Однако в стритболе многое решает индивидуальное мастерство и техника. Здесь элементы шоу и разнообразные креативные вещи, смешиваясь с уличной культурой и хип-хопом, окунают зрителей в невероятно красивую игру.



Приглашаются все желающие спортсмены и любители стритбола не младше 16 лет.



Открытие соревнований - 10:30.



Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию. Подробности ЗДЕСЬ.