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Рубрика: Спорт
06-01-2017, 10:18
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В Мариуполе пройдут соревнования по стритболу

В воскресенье, 8 января, в ДС «Азовмаш» состоятся соревнования по стритболу. Организатор соревнований – управление по физической культуре и спорту Мариупольского городского совета.

Стритбол – это своеобразный вариант баскетбола, который, несмотря на свою молодость, уже имеет множество поклонников по всему миру. Мяч, баскетбольная корзина и элементы игровой площадки – это то, что объединяет эти игры. Однако в стритболе многое решает индивидуальное мастерство и техника. Здесь элементы шоу и разнообразные креативные вещи, смешиваясь с уличной культурой и хип-хопом, окунают зрителей в невероятно красивую игру.

Приглашаются все желающие спортсмены и любители стритбола не младше 16 лет.

Открытие соревнований - 10:30.

Участникам необходимо пройти предварительную регистрацию. Подробности ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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