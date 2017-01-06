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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 10:37
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В больницы и пожарные станции Мариуполя отправлена гумпомощь из Канады

Канада отправила в Украину 11 тонн гуманитарной помощи. Она состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения, сообщили в пресс-службе МИД.

Данный груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке страны, в частности в Мариуполе. Оборудование позволит улучшить качество оказания первой медпомощи, а также повысит эффективность борьбы с пожарами.

В дипведомстве отметили, что канадские меценаты уже четвертый раз отправляют гумпомощь Украине.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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