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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 10:46
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В Краматорске в мусорном контейнере найден мертвый новорожденный младенец

6 января около 8:00 утра в дежурную часть поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе полиции.

Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном баке.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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