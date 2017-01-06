В Краматорске в мусорном контейнере найден мертвый новорожденный младенец

6 января около 8:00 утра в дежурную часть поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе полиции.

Информация подтвердилась - в одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном баке.



Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.