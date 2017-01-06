В Мариуполе 6 и 7 января будет продлена работа трамваев и троллейбусов

В связи с празднованием Рождества Христова будет продлена работа горэлектротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.
6 января
Трамвай:
Маршрут №8:
- отправление с остановки «ул. Казанцева» - 22:45
- прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 23:00
Маршрут №10:
- отправление с остановки «Энергоучасток» - 21:01, 21:23, 21:45, 22:20, 22:36
- прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 21:37, 21:59, 22:21, 22:56, 23:13
Троллейбус:
Маршрут №12:
- отправление с остановки «АС-2» - 22:32
- прибытие на остановку жм «Кировский» - 22:48
Маршрут №12:
- отправление с остановки «Ильичевский рынок» - 23:10
- прибытие на остановку ЖМ «Кировский» - 23:30
Дежурный троллейбус по маршруту №9:
- отправление с пл. Свободы – 00:24
- прибытие на остановку ЖМ «Кировский» – 00:35
7 января
Трамвай:
Дежурный трамвай по маршруту №7:
- отправление с остановки «Гор. больницы №2» - 03:27
- прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 03:35
Дополнительный трамвай по маршруту №8:
- отправление из депо №3 – 03:43
- прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 04:05
- отправление с остановки «Гор. больница №2» - 04:22
- прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 04:35
Троллейбус:
Дежурный троллейбус по маршруту №12:
- отправление с остановки «Ильичевский рынок» - 03:48
- прибытие на остановку жм «Кировский» - 04:08
- отправление с остановки «АС-2» - 04:38
- прибытие на остановку жм «Кировский» - 04:52