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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 11:10
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В Мариуполе 6 и 7 января будет продлена работа трамваев и троллейбусов

В связи с празднованием Рождества Христова будет продлена работа горэлектротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

6 января

Трамвай:

Маршрут №8:

  • отправление с остановки «ул. Казанцева» - 22:45
  • прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 23:00

Маршрут №10:

  • отправление с остановки «Энергоучасток» - 21:01, 21:23, 21:45, 22:20, 22:36
  • прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 21:37, 21:59, 22:21, 22:56, 23:13

Троллейбус:

Маршрут №12:

  • отправление с остановки «АС-2» - 22:32
  • прибытие на остановку жм «Кировский» - 22:48

Маршрут №12:

  • отправление с остановки «Ильичевский рынок» - 23:10
  • прибытие на остановку ЖМ «Кировский» - 23:30

Дежурный троллейбус по маршруту №9:

  • отправление с пл. Свободы – 00:24
  • прибытие на остановку ЖМ «Кировский» – 00:35

7 января

Трамвай:

Дежурный трамвай по маршруту №7:

  • отправление с остановки «Гор. больницы №2» - 03:27
  • прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 03:35

Дополнительный трамвай по маршруту №8:

  • отправление из депо №3 – 03:43
  • прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 04:05
  • отправление с остановки «Гор. больница №2» - 04:22
  • прибытие на остановку «ул. Халтурина» - 04:35

Троллейбус:

Дежурный троллейбус по маршруту №12:

  • отправление с остановки «Ильичевский рынок» - 03:48
  • прибытие на остановку жм «Кировский» - 04:08
  • отправление с остановки «АС-2» - 04:38
  • прибытие на остановку жм «Кировский» - 04:52

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»