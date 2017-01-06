Под Мариуполем незаконно вырубывали лес: уничтожено более двух кубометров древесины

Правоохранители, патрулируя территорию заметили, что возле станции Асланово Никольского района неизвестные мужчины вырубывают насаждения. На место была вызвана следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе полиции.

Задержаны четверо человек - местные жители Мариуполя от 25 до 35 лет. Было установлено, что с помощью бензопил «лесорубы» уничтожили более 2 кубометров древесины, которые они хотели погрузить в грузовик, однако помешали полицейские.

В настоящее время проводится проверка. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст.246 «Незаконная вырубка леса» УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до 3-х лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого.