Скандал с награждением военных в Мариуполе: в Минобороны нашли виновных

Как мы уже писали ранее, 31 декабря президент Петр Порошенко в аэропорту Мариуполя награждал военнослужащих - 15 бойцов, которые отличились в боях на Светлодарской дуге. После торжеств военных оставили в холодном и пустом ангаре, где они пробыли до утра 1 января. Отправить их в места дислокации якобы помешала погода.



По данному факту министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести служебное расследование. А сегодня в оборонном ведомстве сообщили, что виновные в ненадлежащей организации перевозки и расположения в мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ найдены.



Отмечается, что по результатам служебного расследования, семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания.