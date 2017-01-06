Как мы уже писали ранее, 31 декабря президент Петр Порошенко в аэропорту Мариуполя награждал военнослужащих - 15 бойцов, которые отличились в боях на Светлодарской дуге. После торжеств военных оставили в холодном и пустом ангаре, где они пробыли до утра 1 января. Отправить их в места дислокации якобы помешала погода.
По данному факту министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести служебное расследование. А сегодня в оборонном ведомстве сообщили, что виновные в ненадлежащей организации перевозки и расположения в мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ найдены.
Отмечается, что по результатам служебного расследования, семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания.
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Скандал с награждением военных в Мариуполе: в Минобороны нашли виновных
Как мы уже писали ранее, 31 декабря президент Петр Порошенко в аэропорту Мариуполя награждал военнослужащих - 15 бойцов, которые отличились в боях на Светлодарской дуге. После торжеств военных оставили в холодном и пустом ангаре, где они пробыли до утра 1 января. Отправить их в места дислокации якобы помешала погода.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»