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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 12:01
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Скандал с награждением военных в Мариуполе: в Минобороны нашли виновных

Как мы уже писали ранее, 31 декабря президент Петр Порошенко в аэропорту Мариуполя награждал военнослужащих - 15 бойцов, которые отличились в боях на Светлодарской дуге. После торжеств военных оставили в холодном и пустом ангаре, где они пробыли до утра 1 января. Отправить их в места дислокации якобы помешала погода.

По данному факту министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести служебное расследование. А сегодня в оборонном ведомстве сообщили, что виновные в ненадлежащей организации перевозки и расположения в мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ найдены.

Отмечается, что по результатам служебного расследования, семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»