Недавно, во время проведения инженерной разведки и разминирования на участке Майорск - Балка Шумы, были обнаружены 3 самодельных взрывных устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец - Донбасс". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В сообщении отмечается, что самодельные взрывные устройства были обезврежены саперами, чем предотвращено совершение теракта.
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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 12:28
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Водопровод «Северский Донец - Донбасс» был заминирован
Недавно, во время проведения инженерной разведки и разминирования на участке Майорск - Балка Шумы, были обнаружены 3 самодельных взрывных устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец - Донбасс". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»