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Рубрика: Происшествия
06-01-2017, 12:41
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В Мариуполе на пожаре пострадал 75-летний мужчина

6 января в 00:20 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре по бульвару Меотиды в Левобережном районе Мариуполя, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что горит электрощитовая на лестничной площадке четвертого этажа 5-этажного жилого дома. Возгорание было ликвидировано. Причина и ущерб от пожара устанавливаются специалистами.

Во время пожара пострадал 75-летний мужчина. Он был немедленно госпитализирован в горбольницу №4 с диагнозом - отравление продуктами горения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»