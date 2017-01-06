В Мариуполе на пожаре пострадал 75-летний мужчина

6 января в 00:20 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре по бульвару Меотиды в Левобережном районе Мариуполя, сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что горит электрощитовая на лестничной площадке четвертого этажа 5-этажного жилого дома. Возгорание было ликвидировано. Причина и ущерб от пожара устанавливаются специалистами.



Во время пожара пострадал 75-летний мужчина. Он был немедленно госпитализирован в горбольницу №4 с диагнозом - отравление продуктами горения.