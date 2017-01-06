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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 12:59
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Правительство проверит, как были использованы деньги, выделенные на восстановление Донетчины

Правительство приняло решение о создании межведомственной комиссии, которая проанализирует использование денег, выделенных на восстановление Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, комиссия будет проверять эффективность и целевое использование 3.8 миллиарда гривен специального фонда областных бюджетов.

«Указанные средства предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не выполняют своих полномочий», - говорится в сообщении ведомства.

В состав межведомственной комиссии войдут представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Минрегиона, Минфина, госказначейства и госаудитслужбы. Проверка будет осуществлена уже в январе.

На Донетчине средства на восстановление региона были распределены следующим образом:


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»