Правительство проверит, как были использованы деньги, выделенные на восстановление Донетчины

Правительство приняло решение о создании межведомственной комиссии, которая проанализирует использование денег, выделенных на восстановление Донецкой и Луганской областей.



Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, комиссия будет проверять эффективность и целевое использование 3.8 миллиарда гривен специального фонда областных бюджетов.



«Указанные средства предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не выполняют своих полномочий», - говорится в сообщении ведомства.



В состав межведомственной комиссии войдут представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Минрегиона, Минфина, госказначейства и госаудитслужбы. Проверка будет осуществлена уже в январе.



На Донетчине средства на восстановление региона были распределены следующим образом: