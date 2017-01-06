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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 13:34
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В Мариуполе правоохранители возьмут под круглосуточный контроль все храмы

Усиленные спецмероприятия, внедренные с 30 декабря 2016 года с целью сохранения публичной безопасности в праздничные дни, продолжаются. Сегодня-завтра все православные жители будут праздновать Сочельник и Рождество. Чтобы создать безопасные условия для верующих, максимальное количество полицейских выйдет на улицы города. Кроме того, под круглосуточным наблюдением правоохранителей будут находиться церкви, сообщили в пресс-службе полиции.

В Мариуполе для прихожан и обычных жителей, выразивших желание присоединиться к рождественским церковным богослужениям, откроют двери 26 храмов. В 5 из них служба продлится всю ночь. Так, в Центральном районе будут работать 2 церкви (1 в течение ночи), в Кальмиусском - 9 (3 - всю ночь), Левобережном - 4 (1 - в течение ночи), 4 - в Приморском и 7 - в Мангуше.

Всего более 60 правоохранителей будут нести службу на территории церквей, чтобы не допустить правонарушений.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»