За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Однако один военнослужащий ВСУ получил ранения во время обстрелов. Это произошло в районе Новозвановки. Пострадавшему оказана необходимая помощь.
Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 13:44
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В зоне АТО ранен военный во время обстрела у Новозвановки
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»