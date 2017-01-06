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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 13:44
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В зоне АТО ранен военный во время обстрела у Новозвановки

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет.

Однако один военнослужащий ВСУ получил ранения во время обстрелов. Это произошло в районе Новозвановки. Пострадавшему оказана необходимая помощь.

Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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