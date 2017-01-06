Отныне в Украине вместо 1-2 лет, на регистрацию лекарств понадобится 17 дней

На официальной странице Министерства охраны здоровья (МОЗ) в Facebook появилась информация о том, что Министерством юстиции был зарегистрирован и опубликован приказ Минздрава №1245, целью которого является упрощение системы регистрации лекарственных средств в Украине.



Благодаря началу действия приказа, процедура регистрации лекарств, зарегистрированных в Швейцарии, Австралии, США, Канаде, Японии и ЕС, существенно сократится – вместо 1-2 лет, которые обычно занимала процедура, теперь понадобится не более 17 дней.



Ранее иностранные производители для ускорения процесса вынуждены были прибегать к коррупционным схемам. Зачастую, из-за сложности регистрации, её длительности и коррупционной составляющей, многие производители отказывались от сотрудничества. Теперь же коррупционеры лишены возможности наживы. Кроме того, в Минздраве считают, что кроме ликвидации возможности для коррупции, такое решение проблемы будет способствовать расширению ассортимента лекарственных препаратов, которых на сегодняшний день насчитывается порядка 10 тысяч наименований.



В Минздраве так и отметили: „ Производители не хотели регистрировать в Украине лекарства из-за сложности процесса и коррупционной составляющей. Поэтому пациенты были ограниченными в выборе лекарств. Это позволит увеличить ассортимент лекарств, которых в Украине зарегистрировано около 10 тысяч“.

Стоит напомнить, что с 1 января 2017 года вступила в действие система референтного ценообразования на лекарственные препараты при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете второго типа и бронхиальной астме. Минздрав обещает снижение цен на лекарственные препараты более чем тысячи наименований для населения с этими группами заболеваний.



Более того, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко немногим ранее заявил об удешевлении большинства лекарственных средств в украинских аптеках в 2017 году.