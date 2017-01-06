На Донбассе продолжают применять тяжелое оружие: по военным выпущено около 50 артснарядов и 70 минометных мин

Луганское направление



Сутки началась с мощного обстрела из 152-мм орудий. За 10 минут было выпущено 50 артснарядов по украинским позициям у села Троицкое. Также неподалеку Новозвановки выпустили 20 минометных мин. Противник продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью. Кроме этого, фиксируются эпизоды нарушения режима прекращения огня вблизи Новотошковки, где вел огонь снайпер, и Станицы Луганской.



Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Донецкое направление



Здесь 6 раз нарушалось перемирие, почти все случаи – в районах Авдеевки и поселка Луганского. В обоих местах стреляли из минометов – всего было выпущено 49 мин. Еще один раз открылся огонь из стрелкового оружия у Зайцево.