Как сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, на Мариупольском направлении обстрелы украинских позиций продолжались по всей линии соприкосновения.
Огневые атаки велись от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сел Водяное и Широкино на побережье Азовского моря.
Почти все вооруженные провокации сопровождались огнем из стрелкового оружия, только поздно ночью противник выпустил 5 минометных мин у Марьинки.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В секторе «М» огневые атаки велись по всему фронту - от севера до юга на побережье Азовского моря
Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 14:40
Просмотров: 359
Комментариев: 0
В секторе «М» огневые атаки велись по всему фронту - от севера до юга на побережье Азовского моря
Как сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, на Мариупольском направлении обстрелы украинских позиций продолжались по всей линии соприкосновения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
На Донбассе продолжают применять тяжелое оружие: по военным выпущено около 50 артснарядов и 70 минометных мин
Карта АТО
Скандал с награждением военных в Мариуполе: в Минобороны нашли виновных
Семь должностных лиц получат дисциплинарные взыскания
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»