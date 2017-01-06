В секторе «М» огневые атаки велись по всему фронту - от севера до юга на побережье Азовского моря

Как сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, на Мариупольском направлении обстрелы украинских позиций продолжались по всей линии соприкосновения.



Огневые атаки велись от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сел Водяное и Широкино на побережье Азовского моря.



Почти все вооруженные провокации сопровождались огнем из стрелкового оружия, только поздно ночью противник выпустил 5 минометных мин у Марьинки.