Бойцам, которые находятся в госпитале Мариуполя, привезли рождественские подарки и кутью

Сегодня к военнослужащим, которые госпитализированы в БСМП, пришли гости. Представители городской власти, ОТГ «Мариуполь», а также волонтеры поздравили их с наступающим праздником. Они привезли бойцам подарочные наборы и сладости, а волонтер Ирина Козка приготовила рождественскую кутью, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Пусть в ваших семьях всегда будет слышен смех, ваши дети достигают самых высоких результатов. Желаем вам мира, добра и благополучия», - поздравил военных начальник отдела оборонно-мобилизационной работы и обеспечения режимных мероприятий Мариупольского горсовета Александр Могильный.

К теплым словам пожеланий присоединился и офицер группы по работе с личным составом оперативно-тактической группировки Александр Маханьков.



Военнослужащие поблагодарили гостей за поздравления и постоянную поддержку.