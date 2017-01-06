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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 15:05
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Бойцам, которые находятся в госпитале Мариуполя, привезли рождественские подарки и кутью

Сегодня к военнослужащим, которые госпитализированы в БСМП, пришли гости. Представители городской власти, ОТГ «Мариуполь», а также волонтеры поздравили их с наступающим праздником. Они привезли бойцам подарочные наборы и сладости, а волонтер Ирина Козка приготовила рождественскую кутью, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Пусть в ваших семьях всегда будет слышен смех, ваши дети достигают самых высоких результатов. Желаем вам мира, добра и благополучия», - поздравил военных начальник отдела оборонно-мобилизационной работы и обеспечения режимных мероприятий Мариупольского горсовета Александр Могильный.

К теплым словам пожеланий присоединился и офицер группы по работе с личным составом оперативно-тактической группировки Александр Маханьков.

Военнослужащие поблагодарили гостей за поздравления и постоянную поддержку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»