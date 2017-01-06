В Мариуполе проверили три рынка, один из которых пострадал от артобстрела

В Мариуполе продолжают инспектировать рынки, чтобы поднять их на новый – европейский уровень. Согласно распоряжению городского головы Вадима Бойченко, рабочая комиссия проводит оценку торговых площадей по ряду критериев.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, сегодня проверили три рынка Левого берега - «Олимпийский», «Денис» и его филиал.

В состав рабочей группы вошли представители департамента экономики и структурных реформ горсовета, инспекции по благоустройству Мариуполя, управления земельных отношений, районной администрации, Госпотребслужбы Украины в Мариуполе, общественности и малого бизнеса. Они продолжили работу по оцениванию состояния рынков по наличию вывесок, нумерации мест, ограждения, водоснабжения, морозильных камер, освещения, указателей, санузлов и многого другого – без чего рынок в принципе не может нормально функционировать.

Руководством рынка «Денис», который пострадал от артобстрела в январе 2014 года, была проведена частичная реконструкция (замена кровли, прилавков и прочее). Также администрацией рынков проводится комплексная работа по недопущению распространения стихийной торговли.

О результатах проведенных обследований будет сообщено дополнительно.