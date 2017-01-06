В ожидании рождественских морозов: в Мариуполе работают стационарные пункты обогрева

На рождественские праздники синоптики прогнозируют снижение температуры и метели по всей территории Украины.
В каждом районе Мариуполя работают стационарные пункты обогрева. Здесь люди могут согреться, выпить горячего чая. Пресс-служба горсовета напомнила адреса, где находятся пункты.
Левобережный район:
- пер. Банный, 5 - приют для лиц без определенного места жительства;
- больница №4 им. И.К. Мацука (ул. Пашковского, 4);
- Свято-Владимирский Храм (ул. Киевская, 45);
- храм Покрова пресвятой Богородицы (ул. Олимпийская, 791).
Кальмиусский район:
- улица Сормовская, 6;
- улица Новотрубная, 14;
- проспект Металлургов, 235 – Общественная организация инвалидов.
Центральный район:
- проспект Мира, 75 – Территориальный центр по обслуживанию одиноких и малообеспеченных граждан Центрального района;
- улица Харлампиевская, 6;
- улица Карасевская, 22;
- переулок Трамвайный, 10а - "Центр детской реабилитации Республика Пилигрим";
- пер. Трамвайный, 10 – Церковь Добрых перемен готова принимать для обогрева граждан по адресу пр. Нахимова, 172 (круглосуточно);
- ул. Троицкая, 46а – коммунальное учреждение центр первичной медико-санитарной помощи № 2.
Приморский район:
- рынок Славутич – административное здание;
- рынок Застава – административное здание;
- улица Гагарина, 5 – Территориальный центр по обслуживанию одиноких и малообеспеченных граждан Приморского района;
- улица Котовского, 6 – Синий Крест.
Напоминаем, в холодную морозную погоду нужно одеваться многослойно. Одежда по возможности должна быть из натуральных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом.