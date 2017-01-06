В ожидании рождественских морозов: в Мариуполе работают стационарные пункты обогрева

На рождественские праздники синоптики прогнозируют снижение температуры и метели по всей территории Украины.



В каждом районе Мариуполя работают стационарные пункты обогрева. Здесь люди могут согреться, выпить горячего чая. Пресс-служба горсовета напомнила адреса, где находятся пункты.



Левобережный район:

пер. Банный, 5 - приют для лиц без определенного места жительства;

больница №4 им. И.К. Мацука (ул. Пашковского, 4);

Свято-Владимирский Храм (ул. Киевская, 45);

храм Покрова пресвятой Богородицы (ул. Олимпийская, 791).

Кальмиусский район:

улица Сормовская, 6;

улица Новотрубная, 14;

проспект Металлургов, 235 – Общественная организация инвалидов.

Центральный район:

проспект Мира, 75 – Территориальный центр по обслуживанию одиноких и малообеспеченных граждан Центрального района;

улица Харлампиевская, 6;

улица Карасевская, 22;

переулок Трамвайный, 10а - "Центр детской реабилитации Республика Пилигрим";

пер. Трамвайный, 10 – Церковь Добрых перемен готова принимать для обогрева граждан по адресу пр. Нахимова, 172 (круглосуточно);

ул. Троицкая, 46а – коммунальное учреждение центр первичной медико-санитарной помощи № 2.

Приморский район:

рынок Славутич – административное здание;

рынок Застава – административное здание;

улица Гагарина, 5 – Территориальный центр по обслуживанию одиноких и малообеспеченных граждан Приморского района;

улица Котовского, 6 – Синий Крест.

Напоминаем, в холодную морозную погоду нужно одеваться многослойно. Одежда по возможности должна быть из натуральных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом.