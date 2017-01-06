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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 16:52
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В ожидании рождественских морозов: в Мариуполе работают стационарные пункты обогрева

На рождественские праздники синоптики прогнозируют снижение температуры и метели по всей территории Украины.

В каждом районе Мариуполя работают стационарные пункты обогрева. Здесь люди могут согреться, выпить горячего чая. Пресс-служба горсовета напомнила адреса, где находятся пункты.

Левобережный район:

  • пер. Банный, 5 - приют для лиц без определенного места жительства;
  • больница №4 им. И.К. Мацука (ул. Пашковского, 4);
  • Свято-Владимирский Храм (ул. Киевская, 45);
  • храм Покрова пресвятой Богородицы (ул. Олимпийская, 791).

Кальмиусский район:

  • улица Сормовская, 6;
  • улица Новотрубная, 14;
  • проспект Металлургов, 235 – Общественная организация инвалидов.

Центральный район:

  • проспект Мира, 75 – Территориальный центр по обслуживанию одиноких и малообеспеченных граждан Центрального района;
  • улица Харлампиевская, 6;
  • улица Карасевская, 22;
  • переулок Трамвайный, 10а - "Центр детской реабилитации Республика Пилигрим";
  • пер. Трамвайный, 10 – Церковь Добрых перемен готова принимать для обогрева граждан по адресу пр. Нахимова, 172 (круглосуточно);
  • ул. Троицкая, 46а – коммунальное учреждение центр первичной медико-санитарной помощи № 2.

Приморский район:

  • рынок Славутич – административное здание;
  • рынок Застава – административное здание;
  • улица Гагарина, 5 – Территориальный центр по обслуживанию одиноких и  малообеспеченных граждан Приморского района;
  • улица Котовского, 6 – Синий Крест.

Напоминаем, в холодную морозную погоду нужно одеваться многослойно. Одежда по возможности должна быть из натуральных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Они находятся на Левом берегу и расположены вдоль улицы Олимпийской


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Редакция «Мариупольских новостей»