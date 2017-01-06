Мариуполь стал городом-партнером Проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» (Проект Агентства США по международному развитию), сообщили в пресс-службе горсовета.



Это произошло в результате конкурсного отбора среди городов и территориальных громад в Донецкой и Луганской областях, где Мариуполь набрал высокое количество баллов.

На данный момент между Мариупольским городским советом и Проектом USAID уже подписан меморандум о сотрудничестве в направлении реформирования энергоэффективности и энергосбережения, внедрения возобновляемых источников энергии и уменьшения выбросов парниковых газов.



В рамках проекта: проведение энергетического аудита муниципальных объектов, систем энергоснабжения и систем предоставления коммунальных услуг, обучение специалистов и разработка планов действий устойчивого энергетического развития.



Кроме того, Мариуполю помогут в создании муниципального энергетического менеджмента, в также в привлечении финансов на реализацию необходимых мероприятий.