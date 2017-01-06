Рождественские гуляния в Мариуполе: ярмарка, концерты и дискотека

В Рождественские праздники в Мариуполе пройдут различные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.



Гуляния начнутся 7 января с 12:00 на Театральной площади. Здесь состоится праздничная ярмарка и концерт лучших коллективов города.



А в ДК «Молодежный» в этот день состоится Рождественская ретро-дискотека, которая начнется в 15:00.



Маленькие мариупольцы тоже не будут скучать. Так, для малообеспеченных детей и семей переселенцев 8 января устроят благотворительный утренник с театрализованным представлением «Снежная принцесса». Начало в 12:00 в ДК «Чайка».



А 9 января на Левобережье в Городском Дворце культуры покажут сказку «Новый год в Простоквашино».