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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 17:58
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Рождественские гуляния в Мариуполе: ярмарка, концерты и дискотека

В Рождественские праздники в Мариуполе пройдут различные мероприятия. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Гуляния начнутся 7 января с 12:00 на Театральной площади. Здесь состоится праздничная ярмарка и концерт лучших коллективов города.

А в ДК «Молодежный» в этот день состоится Рождественская ретро-дискотека, которая начнется в 15:00.

Маленькие мариупольцы тоже не будут скучать. Так, для малообеспеченных детей и семей переселенцев 8 января устроят благотворительный утренник с театрализованным представлением «Снежная принцесса». Начало в 12:00 в ДК «Чайка».

А 9 января на Левобережье в Городском Дворце культуры покажут сказку «Новый год в Простоквашино».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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