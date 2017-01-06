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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 18:27
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Мариуполец 9 лет хранил под кроватью обрез для самообороны

Сотрудники криминальной полиции получили информацию о том, что житель частного дома в Центральном районе, вероятно, хранит запрещенные предметы. Проведя обыск, правоохранители нашли обрез, который хранился под кроватью, сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина 1985 года рождения пояснил, что ружье получил в подарок от знакомого еще 9 лет назад. Самостоятельно переделал его под обрез калибром 16 мм и держал для самообороны.

По факту изъятия открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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