Четверо представителей Донбасса борются за право представлять Украину на «Евровидении-2017»

Четыре вокалиста из Донбасса подали заявки на отборочный конкурс "Евровидение-2017", по результатам которого будет определен представитель от Украины.



Так, участниками онлайн-голосования первого этапа стали вокалист из Донецка DIMA LIBRA, краматорчане Вероника Ренкез и Владимир Дьяченко, а также луганчанин Дмитрий Бабак.



Онлайн-голосование за кандидатов продлится до 10 января 2017 года на сайте «СТБ» или «НТКУ». Музыкальные композиции участников представлены на сайте в разделе: Eurovision.

Победителей первого этапа конкурса определят до 31 января 2017 года.



Во второй этап отбора согласно правилам пройдут до сорока участников.



Напомним, победительницей конкурса «Евровидение-2016» стала украинская певица Джамала, родом из Крыма. Благодаря победе Джамалы, в этом году престижный европейский песенный конкурс пройдет в Киеве.