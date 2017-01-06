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Рубрика: Шоубиз
06-01-2017, 18:58
Просмотров: 341
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[Фото]

Четверо представителей Донбасса борются за право представлять Украину на «Евровидении-2017»

Четыре вокалиста из Донбасса подали заявки на отборочный конкурс "Евровидение-2017", по результатам которого будет определен представитель от Украины.

Так, участниками онлайн-голосования первого этапа стали вокалист из Донецка DIMA LIBRA, краматорчане Вероника Ренкез и Владимир Дьяченко, а также луганчанин Дмитрий Бабак.

Онлайн-голосование за кандидатов продлится до 10 января 2017 года на сайте «СТБ» или «НТКУ». Музыкальные композиции участников представлены на сайте в разделе: Eurovision.

Победителей первого этапа конкурса определят до 31 января 2017 года.

Во второй этап отбора согласно правилам пройдут до сорока участников.

Напомним, победительницей конкурса «Евровидение-2016» стала украинская певица Джамала, родом из Крыма. Благодаря победе Джамалы, в этом году престижный европейский песенный конкурс пройдет в Киеве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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