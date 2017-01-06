Военные в зоне АТО попали под огонь минометов и гранатометов: 2 бойцов ранены

В предрождественские сутки продолжились обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Всего зафиксировано 21 нарушение режима "тишины". Об этом сообщили в пресс-центре АТО.



На Мариупольском направлении из минометов велся огонь в районе Павлополя, а из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Талаковки, Марьинки, Гнутово, Водяного, Широкино, Павлополя. Кроме того, по военным в Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.



На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции в районе Луганского и Авдеевки.



На Луганском направлении на линии огня оказались Станица Луганская, Новотошковское и Новозвановка. Здесь применили гранатометы.



Двое военнослужащих получили ранения во время обстрелов вблизи Новотошковского.