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Рубрика: Новости Донбасса
06-01-2017, 19:17
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Военные в зоне АТО попали под огонь минометов и гранатометов: 2 бойцов ранены

В предрождественские сутки продолжились обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Всего зафиксировано 21 нарушение режима "тишины". Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

На Мариупольском направлении из минометов велся огонь в районе Павлополя, а из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Талаковки, Марьинки, Гнутово, Водяного, Широкино, Павлополя. Кроме того, по военным в Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции в районе Луганского и Авдеевки.

На Луганском направлении на линии огня оказались Станица Луганская, Новотошковское и Новозвановка. Здесь применили гранатометы.

Двое военнослужащих получили ранения во время обстрелов вблизи Новотошковского.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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