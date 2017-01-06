В предрождественские сутки продолжились обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Всего зафиксировано 21 нарушение режима "тишины". Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
На Мариупольском направлении из минометов велся огонь в районе Павлополя, а из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Талаковки, Марьинки, Гнутово, Водяного, Широкино, Павлополя. Кроме того, по военным в Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.
На Донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции в районе Луганского и Авдеевки.
На Луганском направлении на линии огня оказались Станица Луганская, Новотошковское и Новозвановка. Здесь применили гранатометы.
Двое военнослужащих получили ранения во время обстрелов вблизи Новотошковского.
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Военные в зоне АТО попали под огонь минометов и гранатометов: 2 бойцов ранены
В предрождественские сутки продолжились обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Всего зафиксировано 21 нарушение режима "тишины". Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»