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Рубрика: Новости Мариуполя
06-01-2017, 19:29
Просмотров: 309
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[Видео]

Почувствуй волшебную атмосферу Рождества!

Американские рекламщики умеют создать настоящую рождественскую атмосферу даже с помощью обычного видеоролика длиной в одну минуту. Представляем вам 7 таких видео, которые подарят вам рождественское настроение и окунут в сказку.

Проведите праздники в кругу семьи

Пожилая пара плюшевых приезжает на Рождество к своим внукам, отправившись для этого в нелегкое путешествие.

Коты тоже любят Рождество

Производитель корма для котов, компания Temptations показала, насколько коты любят Рождество, а точнее – праздничный декор и игрушки.

Современная Миссис Клаус

Миссис Клаус втайне от супруга на вертолета отправляется в гости к маленькому мальчику, который обратился к ней за помощью и попросил подарок для своей старшей сестры.

Рождественская песня

Сеть магазинов T.K. Maxx показала, что на рождественский ролик необязательно тратить миллионы, можно просто собрать семью вместе и заставить ее петь.

Морковка и Санта Клаус

Морковка Кевин для того, чтобы встретиться с Санта Клаусом преодолевает сложный и длинный путь – праздничный стол. Получилось, как в настоящем фэнтези-фильме.

Птицы на Рождество тоже возвращаются домой

История о том, как перелетная птица возвращается в родное гнездо на Рождество.

О женщинах, которые работают в праздники

По статистике, миллионы женщин проводят праздники на работе. Британская сеть аптек Boots устроила им сказку, подарив в подарок… красоту!

Источник: Факты ICTV


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»