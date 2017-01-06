Почувствуй волшебную атмосферу Рождества!

Американские рекламщики умеют создать настоящую рождественскую атмосферу даже с помощью обычного видеоролика длиной в одну минуту. Представляем вам 7 таких видео, которые подарят вам рождественское настроение и окунут в сказку.
Проведите праздники в кругу семьи
Пожилая пара плюшевых приезжает на Рождество к своим внукам, отправившись для этого в нелегкое путешествие.
Коты тоже любят Рождество
Производитель корма для котов, компания Temptations показала, насколько коты любят Рождество, а точнее – праздничный декор и игрушки.
Современная Миссис Клаус
Миссис Клаус втайне от супруга на вертолета отправляется в гости к маленькому мальчику, который обратился к ней за помощью и попросил подарок для своей старшей сестры.
Рождественская песня
Сеть магазинов T.K. Maxx показала, что на рождественский ролик необязательно тратить миллионы, можно просто собрать семью вместе и заставить ее петь.
Морковка и Санта Клаус
Морковка Кевин для того, чтобы встретиться с Санта Клаусом преодолевает сложный и длинный путь – праздничный стол. Получилось, как в настоящем фэнтези-фильме.
Птицы на Рождество тоже возвращаются домой
История о том, как перелетная птица возвращается в родное гнездо на Рождество.
О женщинах, которые работают в праздники
По статистике, миллионы женщин проводят праздники на работе. Британская сеть аптек Boots устроила им сказку, подарив в подарок… красоту!
Источник: Факты ICTV