Рождество Христово – 2017: что можно и что нельзя делать в светлый праздник

Рождество Христово для многих людей является важным и светлым праздником тепла, веры, добра и счастья.



Этот день принято проводить в кругу семьи. На стол ставят главные и неизменные блюда - кутью, узвар, а также любые другие. В целом, их должно быть 12.



В Рождество принято ходить в гости и принимать гостей, и конечно же - дарить подарки. Как правило, это может быть что-то съестное - та же кутья, конфеты, пряники. Но можно подарить и игрушку, если это ребенок, или какой-либо зимний аксессуар взрослым.



Если же вы не можете собраться большой компанией, не беда. В наше время можно и позвонить, главное – дать понять друзьям и близким, что их помнят и желают самого доброго. Наполненные радостью и теплом рождественские поздравления помогут людям стать немного счастливее и забыть о повседневных проблемах и заботах.



А еще в этот день прощали друг другу старые обиды и мирились. К слову, попросить прощения и простить можно даже мысленно.



На Рождество принято зажигать больше свечей, а, если есть - и камин. Живой огонь привлечет в ваш дом тепло и богатство. Если есть домашние животные, то на Рождество надо их хорошо накормить - тогда и весь год будет сытным и удачным в финансовом плане.



Рождество – отличное время для покупок, больших и маленьких. Купить что-то хорошее в этот день – отличная примета и знак того, что покупка прослужит вам верой и правдой.



Но все взятые взаймы предметы нужно вернуть до Рождества.



Что на Рождество лучше не делать



С Рождества и до самого Крещения, на протяжении всех дней Святок действуют определённые запреты, которые обусловлены уходящими вглубь веков традициями. Значительная часть запретов касается деятельности, связанной с прядением, шитьём, вязанием, ткачеством, плетением, то есть всего, что связано с нитью (верёвкой). Нить является символом жизни и судьбы.



В Рождество нельзя заниматься уборкой и всякими хозяйскими делами. Этот день создан для покоя и радости. Еще лучше, если вы не будете убираться вплоть до 14 января. Весь мусор, собранный после Старого нового года, следует вынести на улицу и развеять по ветру, либо сжечь. Согласно приметам, после этого никакие злые духи не будут беспокоить вас в течение целого года.



В Рождество также нельзя ругаться. Кто ругается, тот забирает у своих предков надежду на спасение.



Распространено поверье, связанное с приходом первого гостя. Если вы приглашаете гостей на Рождество, посмотрите, кто первым войдет в дом. Если первой войдет женщина, то весь год женщины вашей семьи будут болеть.



Рождественские правила касались и одежды. В этот день стоит надевать только новую одежду. Не чистую, выстиранную, а именно новую, еще не ношеную. И не садитесь за рождественский стол в черном. Наши предки верили, что в новом году таких людей ждет неудача в делах. Также, по поверью, это может привлечь в семью траур.



А еще в Рождественскую ночь нельзя ложиться спать - иначе можно счастье свое проспать.



В целом, традиции празднования Рождества меняются в зависимости от региона и области Украины. В Западной Украине, например, считают, что стол должен изобиловать мясными блюдами, а дети ходят колядовать только в утро Рождества – 7 января. На востоке страны – наоборот, колядки слышны до вечерней зари, а утро Рождества семья встречает вместе.



Приближающаяся Рождественская ночь - волшебная, и все загаданное обязательно сбудется. Мира вам, достатка и счастья!