Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление размещено на странице главы государства в Facebook.
"С Рождеством Христовым! Искренне поздравляю всех украинцев с великим церковным и глубоко семейным праздником – Рождеством Христовым!
За праздничным столом предлагаю в первую очередь помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил и сбережет их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла.
Христос родился! Славим Его!" - сказано в поздравлении президента.
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Рубрика: Новости Украины и мира
06-01-2017, 20:05
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Президент поздравил украинцев с Рождеством и призвал помолиться за воинов-защитников
Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление размещено на странице главы государства в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»