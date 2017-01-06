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Рубрика: Новости Украины и мира
06-01-2017, 20:05
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[Видео]

Президент поздравил украинцев с Рождеством и призвал помолиться за воинов-защитников

Президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Видеопоздравление размещено на странице главы государства в Facebook.

"С Рождеством Христовым! Искренне поздравляю всех украинцев с великим церковным и глубоко семейным праздником – Рождеством Христовым!

За праздничным столом предлагаю в первую очередь помолиться за Воинов, которые в эти дни защищают нас от врага-антихриста. И пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос даст им сил и сбережет их земные жизни. И всю нашу страну храни, Господи, от всякого зла.

Христос родился! Славим Его!" - сказано в поздравлении президента.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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