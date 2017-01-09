В Донецкой области в результате обстрела погибла девушка: труп пролежал на трассе трое суток

Вчера, 8 января, утром военные доставили в Красногоровку тело неизвестной девушки 25-30 лет. Труп с осколочным ранением ноги был обнаружен еще 5 января на автодороге «Красногоровка – Старомихайловка», но вывезти его удалось лишь спустя 3 дня.

По предварительным данным областного главка полиции, девушка погибла 5 января в результате минометного обстрела.

Погибшей на вид 25-30 лет. Была одета в шапку черного цвета, коричневую куртку, серую футболку с надписями, спортивные штаны черного цвета, серые сапоги.

Досудебное расследование по данному факту проводит следственный отдел Марьинского отдела полиции. Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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