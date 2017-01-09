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Рубрика: Происшествия
09-01-2017, 09:00
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В Мариуполе пьяный военный на «Форде» врезался в электроопору

В минувшую субботу, 7 января, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие: 30-летний военнослужащий за рулем «Форда» врезался в электроопору.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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