В Мариуполе пьяный военный на «Форде» врезался в электроопору

В минувшую субботу, 7 января, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие: 30-летний военнослужащий за рулем «Форда» врезался в электроопору.
По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он получил телесные повреждения.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).