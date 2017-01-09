В зоне АТО насчитали более 50 обстрелов, ранены 3 военных

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 51 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили трое бойцов ВСУ, сообщает пресс-центр АТО.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Троицкое, Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская. Здесь применили минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружия. Также у Троицкого работал снайпер.

На Донецком направлении в районе Луганского били из 122-миллиметровой артиллерии, Авдеевки, Майорска и Луганского – из 82-миллиметровых минометов. Кроме того, позиции у Луганского попали под огонь БМП.

Возле Зайцево и Авдеевки позиции ВСУ обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.