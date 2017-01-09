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Рубрика: Происшествия
09-01-2017, 09:45
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В Мариуполе автомобиль медицинской службы полиции попал в ДТП: есть пострадавшие

6 января вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Зелинского в Мариуполе не поделили дорогу «ВАЗ-2109» и «Дэу Сенс» - служебный автомобиль медицинской службы Нацполиции.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, в результате пострадала 34-летняя пассажирка «ВАЗа».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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